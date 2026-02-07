CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Penne ingrana la settima: Pennarossa rimontato e battuto 2-1 Il Tre Penne trova la settima vittoria consecutiva in campionato, anche se con il brivido: a stendere il Pennarossa è Lucio Peluso al 92'.

Il Tre Penne fa 7 di fila, ma che fatica! Un Pennarossa battagliero sogna il risultato positivo ma alla fine si deve arrendere sotto i colpi dei ragazzi di Bonini che – dopo San Marino Academy e La Fiorita – ottiene un'altra vittoria pesantissima allo scadere. Ma il primo tempo racconta di un Tre Penne imballato, che ha un'unica chance – seppur importante – all'alba: l'erroraccio di Varrella spiana la strada a Peluso che a tu per tu con Tordella apre il piattone ma centra il palo. Poi il Penna trova le misure, e addirittura passa: sugli sviluppi di corner Parisi raccoglie, duetta con Pintore e davanti a Migani è glaciale. Diagonale vincente e 1-0 per i biancorossi, che nei primi 45' soffrono poco o niente e mantengono meritatamente il vantaggio

A inizio ripresa anche l'occasione del raddoppio con il pallonetto fuori misura di Bezzini, ben imbeccato da capitan Pintore. Scampato il pericolo, Città alza i giri del motore: Tordella è attento sulla botta da fuori di Peluso. Ancora Chiesanuova, con il tentativo di Dulcetti su cui Migani si accartoccia. Nel momento in cui il Pennarossa sembra aver ritrovato le misure al Tre Penne, i biancazzurri pareggiano: punizione di Pastorelli, Pieri svetta più in alto di tutti e fa 1-1. Da qui la partita cambia, perché il Tre Penne spinge e presto diventerà un assedio verso la porta di Tordella: Nigretti farebbe 2-1 due giri di lancette più tardi ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poi ancora Nigretti e Tordella che è costretto a dirgli di no in due parate, l'ultima molto vicina alla linea di porta. Si iscrive al match anche Filippo Berardi – che poi, sfortunato, uscirà per infortunio: l'11 sgasa e lascia sul posto Depaoli, chiude con il mancino e colpisce il secondo legno di giornata per il Tre Penne. La porta sembra stregata: Pieri in estirada non inquadra lo specchio della porta, Tordella invece si supera volando all'angolo basso sulla girata di Peluso. E quando l'1-1 sembra scritto, al minuto numero 92, Città si regala 3 punti fondamentali: uscita avventata di Tordella, Peluso intelligentemente scavalca i difensori sulla linea con il pallonetto ed è 2-1. Esplode Bonini, esplode la panchina, esplodono i giocatori per quella che è la settima vittoria consecutiva: il Tre Penne non può sbagliare, e al momento non sta sbagliando.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: