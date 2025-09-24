Il Tre Penne ipoteca i quarti. Ok il Cosmos, pari Libertas - Cailungo

Coppa o campionato, per il Tre Penne non fa differenza. La squadra di città batte 3-0 il Domagnano nell'andata degli ottavi di Coppa Titano e ipoteca la qualificazione. Nella serata del ritorno in panchina di mister Berardi, dopo la lunga squalifica ricevuta la scorsa stagione, il Tre Penne si presenta con la formazione migliore. Una scelta azzeccata, vista l'intensità con cui scendono in campo i giallorossi.

La partita si accende subito: al 6' Gozzi stende Badalassi lanciato in contropiede, concedendo una punizione dal limite e prendendosi il giallo, anche se il Tre Penne vorrebbe l'espulsione. Alla battuta si presenta Turchetta, che fa girare il pallone e centra il palo, a Papi battuto. Il Domagnano replica al quarto d'ora. Un'invenzione di Fusco lancia in profondità Bonetti, che si allarga sulla destra e calcia di prima dal limite per anticipare Migani, ma è chiuso dall'ottima uscita del portiere. Cinque minuti più tardi ci riprova il Tre Penne, con una combinazione di Turchetta e Peluso sulla sinistra. Il numero 27 imbuca in area piccola per il compagno, che calcia a incrociare, trovando la gran parata di Papi. Al 42', la squadra di città passa. Il protagonista è ancora Peluso, che nasconde il pallone a mezza difesa avversaria e si presenta davanti al portiere. Sul suo tiro è ancora miracoloso Papi, che però non può nulla sulla ribattuta di Fabbri.

Trovato il vantaggio prima dell'intervallo, il Tre Penne quasi congela l'incontro: nella ripresa, nonostante si giochi su ritmi alti, non succede nulla per mezzora. Poi, dopo un tiro parato di Casadio, il risultato si sblocca ancora. Un innocuo cross da destra dello stesso giocatore del Tre Penne viene deviato nella propria porta da Gozzi e Papi, stavolta, non può arrivarci. È un 2-0 improvviso, che rompe definitivamente l'equilibrio della gara, perché da qui in poi il Domagnano non reagirà più. Anzi, al 90' subisce anche il terzo goal, su calcio d'angolo. Il cross di Pastorelli da destra viene prolungato il tanto che basta per smarcare Mazzei, che fa un movimento a rientrare da sinistra e fulmina di nuovo Papi. Proprio allo scadere c'è spazio anche per un'ultima occasione, con Casadio che centra il palo su cross da sinistra di Pieri, mancando una quarta rete che, forse, per il Domagnano sarebbe stata una punizione troppo severa. Il risultato è comunque assai pesante: a Montecchio finisce 3-0. Per passare, ai giallorossi servirà un'impresa nella sfida di ritorno, in programma a fine ottobre.

Nelle altre due sfide della serata, il Cosmos trova il primo successo della stagione, battendo 2-0 il San Giovanni grazie a una doppietta di Islamaj e indirizzando il doppio confronto, mentre i soliti Osayande e Bua segnano per Libertas e Cailungo, rimandando il verdetto alla gara di ritorno.







