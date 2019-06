Il Tre Penne partito per Kosovo dove domani si gioca la qualificazione

Tocca al Tre Penne affrontare il mini girone di qualificazione alla prossima Champions League. I campioni di San Marino partono lunedì 24 giugno per raggiungere il Kosovo, paese che ospita il girone. La formula: 4 squadre, sfida unica, le due vincenti della semifinale disputano la finale in programma venerdì 28 giugno: la vincente passa al turno successivo. Il Tre Penne affronterà il Santa Coloma (Andorra) martedì 25 giugno alle 15. L'altra partita è quella tra i campioni del Kosovo del Feronikeli e quelli di Gibilterra del Lincoln Red che lo scorso anno batterono La Fiorita 2-0, si gioca alle 20.45. In caso di sconfitta il Tre Penne sarà retrocesso in Europa League, con andata 25 luglio e ritorno 1 agosto.