MERCATO Il Tre Penne prende Fabbri, la Libertas Rossi

Il Tre Penne prende Fabbri, la Libertas Rossi.

Innesto d'esperienza per il Tre Penne: dal Pietracuta arriva Filippo Fabbri, esterno destro classe '95 scuola Cesena con in curriculum 10 presenze in C1 col San Marino e due stagioni (e 56 presenze) in D con la Vis Pesaro. Per Fabbri si tratta della seconda esperienza nel campionato sammarinese, dove aveva vestito la maglia del Murata nel '21.

Punta sulla gioventù invece la Libertas: preso il difensore classe 2006 Giacomo Rossi, dalla San Marino Academy.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: