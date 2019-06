Il Tre Penne prepara la Champions sognando la finale. Nel video, l'intervista all'allenatore Stefano Ceci

C'è aria di coppe, c'è aria di Champions League. Sarà proprio la sfida tra Tre Penne e Santa Coloma ad inaugurare la nuova edizione, la seconda che propone il minigirone di qualificazione tra le ultime quattro nazioni affiliate alla UEFA. Il Tre Penne torna a giocarla distanza di tre anni. L'ultima volta proprio contro i gallesi del The New Saints che sarà l'avversario della squadra vincitrice del minigirone nel primo turno preliminare. Stefano Ceci ha a disposizione 18 giocatori per questa sfida tra Campioni, un giusto mix tra esperienza e qualità. Per la prima conterà quella di giocatori come Cesarini, Chiaruzzi e Palazzi, che già con la Nazionale hanno giocato gare internazionali. L'esperienza anche di Migani tra i pali, alla quale si aggiunge anche la qualità di giocatori come Federico e Riccardo Innocenti, che insieme a Matteo Derjai completano il terzetto di rinforzi arrivato dall'Alfonsine. Una sfida sulla carta da giocare, anche se il Santa Coloma ha provveduto a rinforzare una squadra già competitiva, che ha preparato la Champions League nel centro sportivo del Barcellona.

L'inviato,

Elia Gorini