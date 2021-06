CONFERENCE LEAGUE Il Tre Penne presenta Maicon Il brasiliano giocherà con il club del Presidente Selva le due partite di Conference League contro la Dinamo Batumi in testa al proprio campionato dopo 19 partite

Capellino, mascherina, Douglas Maicon è giocatore vero anche nello stile. Il brasiliano si presenta in ottimo stato di forma e dichiara in conferenza stampa di conoscere solo la Repubblica di San Marino in quanto Stato ma non sapeva nulla del campionato sammarinese. “ La società e la squadra del Tre Penne – ha detto Maicon- mi ha accolto con un entusiasmo tale da avermi trasferito una gran voglia di aiutare questi ragazzi in queste due partite complicate per la forza dell'avversario”.

[Banner_Google_ADS]



Maicon continua ad avere contatti giornalieri con i suoi ex compagni del Triplete dell'Inter e non ha negato di aver ricevuto da diversi di loro, un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Il brasiliano si dichiara stupito del ritorno in Italia del suo allenatore ai tempi dell'Inter Josè Mourinho ma conoscendo bene Roma – ha aggiunto in conferenza- che un conto è vincere a Torino e Milano un altro è farlo a Roma e Mourinho, può fare – conclude Maicon- questa impresa. Ancora da risolvere qualche cavillo burocratico per il suo tesseramento, il Presidente Selva non lo nega, ma resta convinto che verrà superato entro il 30 giugno prima di consegnare la lista definitiva alla Uefa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: