CONFERENCE LEAGUE Il Tre Penne regge quasi un tempo, il Valmiera vince 3-0

Non basta un buon primo tempo al Tre Penne che, nell’andata del secondo turno di qualificazione in Conference League, cade 3-0 contro il Valmiera, superiore tecnicamente e più avanti di condizione. I campioni di Lettonia sbloccano il match poco dopo la mezz’ora con la conclusione da fuori di Camilo Mena. L’esterno colombiano si ripeterà anche ad inizio ripresa siglando la doppietta personale, poco prima il raddoppio firmato Ndoye con un colpo di testa da calcio d’angolo. Tra una settimana in programma il ritorno in Lettonia.



