Il Tre Penne riapre la corsa scudetto. Superato il Tre Fiori 2-0

Partita piena di contenuti e di ottimo livello tra Tre Fiori e Tre Penne con i gialloblu murati da super Mattia Migani, il portiere del Tre Penne grande protagonista. In apertura sono gli uomini di Girolomoni, squalificato ad alzare il ritmo: sul radente dalla destra, non arriva all'appuntamento in spaccata Prandelli. Tre Penne che agisce di rimessa buone le transizioni come quella di Bartoli impostata bene ma che non reca danni alla difesa del Tre Fiori. Vicinissimo al vantaggio il club di Fiorentino con il traversone di Sami Brando e il colpo di testa di Pesaresi ad un soffio dal palo.

Poco dopo. non si può parlare nemmeno di gol annullato, il Direttore di Gara Villa fischia molto prima il fallo su Migani. Gialloblu in pressione, capitan Prandelli ci prova da posizione defilata, Migani non si fa sorprendere. Il Tre Penne fa blocco dietro e riparte con criterio e poco dopo la mezz'ora la sblocca con l'ultimo tocco sul secondo palo di Filippo Berardi. Nonostante lo svantaggio il Tre Fiori non si scompone e nel finale di tempo, va ad un soffio dal pareggio. Doppia occasione, sulla prima conclusione si supera Migani, sulla seconda è il palo ad impedire il pareggio ai gialloblu che da squadra vera restano in partita. Nella ripresa continua il duello Migani-Bernardi con il portiere del Tre Penne sempre lucido e attento. Chiede ma non ottiene il calcio di rigore Filippo Berardi per atterramento in area, l'arbitro lascia proseguire tra le vibranti proteste. Altro tentativo Tre Fiori con il colpo di testa di Pesaresi che non trova il bersaglio.

Il Tre Penne subisce ma riesce a far male ancora in ripartenza: Peluso è molto bravo nel saltare anche Nardi e trovare l'angolo per il raddoppio. Anche sullo 0-2 il Tre Fiori non demorde ma sulla sua strada trova ancora un Migani formato gigante a respingere tutto. Nel finale doppio giallo per Sancisi e Tre Fiori che chiude in 10. Vince il Tre Penne e campionato riaperto. Allo Stadio di Montecchio Tre Penne batte Tre Fiori 2-0.









