L'urna di Nyon ha assegnato le avversarie a Tre Penne e La Fiorita nel primo turno preliminare di Europa League. La squadra di Città giocherà al San Marino Stadium contro i kosovari dello Gjilani. Impegno in trasferta invece per il club di Montegiardno che volerà in Nord Irlanda a sfidare il Coleraine. La partite sono previste per giovedì 20 agosto.