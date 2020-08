EUROPA LEAGUE Il Tre Penne riceve lo Gjilani, La Fiorita in trasferta contro il Coleraine

L'Europa League nasce in streaming, il sorteggio nel rispetto dei protocolli si può solo guardare attraverso lo schermo. Ha atteso pochissimo il Tre Penne, estratto subito e abbinato ai semisconosciuti kosovari dello Gjilani. La squadra di Città giocherà in casa al San Marino Stadium il 20 agosto in gara unica al termine della quale, in caso di parità, saranno giocati i supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore. La giovane storia del calcio kosovaro è fatta anche se non soprattutto di club di recente costituzione. Lo Gjilani ad esempio è nato nel 1995 ed è alla prima partecipazione in una competizione europea.

Tra le ultime palline ad uscire dall'urna, invece, quella che recava al suo interno il cartoncino de La Fiorita. Se per il Tre Penne l'impegno è casalingo, la squadra di Montegiardino sarà costretta a volare in Irlanda del Nord, a Coleraine. Quello biancoblu locale è un club storico, tra i più titolati del calcio di un Paese dove a far la voce grossa sono sempre o quasi le squadre di Belfast. Uno scudetto, seppur lontano nel tempo, che il Coleraine ha saputo corredare di 6 Irish Cup e due Coppe di Lega. Si gioca il 20 agosto a porte chiuse allo Showgrounds.

