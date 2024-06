CALCIO Il Tre Penne riparte da Nicola Gai: il capitano firma anche per la prossima stagione

Il Tre Penne riparte da Nicola Gai: il capitano firma anche per la prossima stagione.

Dopo aver concluso il campionato con la vittoria dei play off e la qualificazione alla prossima UEFA Europa Conference League - sorteggio previsto per il 18 giugno - , il Tre Penne ha raggiunto l’accordo con il centrocampista e capitano Nicola Gai anche per la stagione 2024-2025. Mentre il nuovo allenatore, e relativo staff, verrà ufficializzato - si legge in una nota - nei prossimi giorni.

