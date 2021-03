CAMPIONATO Il Tre Penne si riprende il terzo posto, la Virtus pareggia al 95' I biancazzurri superano il Murata in rimonta e scavalcano il Tre Fiori in classifica mentre la Folgore va in vantaggio ma viene ripresa in pieno recupero dai neroverdi di Bizzotto. Pareggio ed emozioni tra Faetano e Domagnano.

Il Tre Penne va sotto contro il Murata dopo soli 4 minuti, per effetto della splendida girata con il tacco di Patrik Giulianelli ma rialza la testa e approfitta del mezzo passo falso del Tre Fiori, superandolo e riprendendosi il terzo posto. Luca Sorrentino realizza il rigore dell'1-1 mentre la staffilata di Nicola Gai dal limite regala i 3 punti a Città e una sosta tranquilla a Stefano Ceci e ai suoi ragazzi.

La vivrà con più di un rammarico, invece, la Folgore avanti a metà ripresa con il tap-in di Lorenzo Dormi. La Virtus, però, non molla e la riprende addirittura al 95': Filippo Magri buca Bicchiarelli e l'imbattibilità di Falciano si ferma a 567 minuti. Pareggio, in pieno recupero, anche tra Faetano e Domagnano: gialloblu in vantaggio la prima volta con il penalty di Mezgour, “Lupi” che rispondono con Santucci ben imbeccato da Giovanni Rossi. L'acuto di Gregori ad un quarto d'ora dalla fine sembra lasciar presagire al secondo successo consecutivo per gli uomini di Alessandro Fabbri ma, al 93', la torsione di Cangini consegna un punto d'oro – in ottica spareggi play-off – a quelli dell'omonimo allenatore.

