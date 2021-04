CAMPIONATO Il Tre Penne strappa il terzo posto al Tre Fiori I biancazzurri battono 2-1 il Cosmos e superano i gialloblu, fermati sull'1-1 dal Pennarossa e ora quarti con la Folgore

Dietro La Fiorita – già certa di essere tra le prime quattro – entra nel vivo la lotta per gli altri tre posti che valgono direttamente i quarti. Lotta che coinvolge 7 squadre in 7 punti e si anima col mezzo passo falso del Tre Fiori, costretto all'1-1 da un Pennarossa che così è 6°, con Virtus e San Giovanni, a -3 dai campioni in carica. Alessandro Conti induce all'errore Domini e Stefanelli ricicla per il cross di Righi, De Angelis è scavalcato e Halilaj deve solo appoggiare a porta aperta. Già allo scadere del tempo però Domini si rifà assistendo il pari di Santoni, il cui destro dal limite coglie in bambola Semprini.

Nella ripresa non ci saranno sviluppi, così il Tre Fiori è preso dalla Folgore e cede il terzo posto al Tre Penne, vincente 2-1 in rimonta su un Cosmos ultimo e, salvo miracoli, ormai fuori dalla corsa playoff. Eppure la sbloccano proprio i gialloverdi, con Matteucci che, sulla punizione lunga di Cervellini, va al volo di punta dalla mezzaluna e sorprende Migani fuori dai pali. Per Città sembra proprio la giornata no, ancor di più quando Zafferani atterra in area Battistini: dal dischetto Sorrentino va molle ed esalta Gregori, al quale basta intuire il lato per farsi protagonista. Il Cosmos accarezza il colpaccio fino all'80°, poi, nel giro di 3', il Tre Penne la ribalta. Traversone di Battistini, deviazione di schiena di Perrotta e tocco del riscatto di Sorrentino, che sale a quota 7: meglio di lui solo Pacchioni e Baldini. Il sorpasso invece è di Cibelli, che controlla l'imbucata di Lombardi e scarica in rete un destro baciato dalla traversa.

