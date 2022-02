CAMPIONATO Il Tre Penne torna a +9, il Faetano si conferma Il Tre Penne approfitta dello spettacolare pareggio nel big match tra Tre Fiori e La Fiorita per battere il Cailungo e allungare in testa alla classifica mentre il Faetano supera il Cosmos di misura.

Tra i due “litiganti” il terzo gode. Mentre Tre Fiori e La Fiorita si annullano a vicenda, il Tre Penne capolista torna alla vittoria e va a +9 sulle inseguitrici. Contro il Cailungo la squadra di Stefano Ceci la sblocca con Davide Cesarini, bravo a farsi trovare pronto dopo la prima risposta del portiere. Nella ripresa ci pensa Nicola Gai a mettere in ghiaccio la partita: missile terra-aria all'incrocio e 2-0 per Città. Che si fa male da sola quando un errore difensivo spiana la strada ad Urbinati per il gol che riapre tutto. E' 2-1 per il Tre Penne, ora a quota 38 in classifica. Come detto Tre Fiori e La Fiorita danno spettacolo a Montecchio ma nessuno prevale. Gjurchinoski firma il vantaggio, Montegiardino rimonta in 2 minuti grazie alla splendida rovesciata di Simone Loiodice e con il tap-in di Rinaldi su assist di Zafferani.

Asse che si ripete anche nella seconda frazione ed è doppietta per il capitano de La Fiorita, tra le polemiche di Fiorentino. I gialloblu di Sperindio hanno, però, una reazione d'orgoglio e tornano a galla grazie ai centri dei suoi due centrali: Davide Simoncini dà speranza al Tre Fiori, De Lucia – in volèe – firma il clamoroso 3-3 all'87'. Al Faetano, invece, basta l'incornata vincente di Soumah per battere 1-0 il Cosmos – sempre più ultimo – e confermarsi in piena zona play-off.

