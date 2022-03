CAMPIONATO Il Tre Penne torna a vincere, 2-1 al San Giovanni La decidono Badalassi e Chiurato, Mema accorcia nel finale.

Dopo due pareggi il Tre Penne capolista ritrova il successo imponendosi 2-1 sul San Giovanni. La apre Badalassi, svettato su angolo di Semprini per quello che è il suo primo gol del 2022, il 19° in campionato. Badalassi protagonista anche sul raddoppio: il capocannoniere va di testa sul cross di Gai, De Angelis respinge e Chiurato insacca in ribattuta. Il San Giovanni riesce solo ad accorciare con Mema, che scappa alla difesa su lancio di De Biagi e infila Migani dal limite.

