A Montecchio succede tutto nella ripresa. Virtus in vantaggio al 65esimo con un bel diagonale di Tortori che batte Migani. Il pareggio al 78' con Nigretti su assist di Gai. In pieno recupero, Passaniti sbaglia l'uscita sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Tisselli di testa firma il 2 a 1. In attesa del recupero tra Cosmos e Libertas, la squadra di Stefano Ceci vola in testa alla classifica.