CAMPIONATO SAMMARINESE Il Tre Penne vince all'ultimo respiro Battuta la Virtus per 2 a 1, decide un gol di Tisselli al termine di una partita pazzesca

A Montecchio si affrontano due delle squadre più in forma del momento e Tre Penne - Virtus danno vita ad una partita bella, intensa, a tratti avvincente. Pronti, via, sponda di Badalassi per il destro di Gai, respinge Passaniti. E' passato appena un minuto. La risposta della Virtus con il diagonale di Tortori che mette i brividi a Migani. Poco dopo il quarto d'ora, Ceccaroli semina il panico nell'area avversaria, Passaniti si salva con i piedi. Anche nella ripresa la prima occasione è per il Tre Penne ma il sinistro di Pieri non trova il bersaglio. Punizione di Buonocunto per il diagonale vincente di Angeli, rete annullata per un fallo ravvisato dal direttore di gara. Cresce la squadra di Acuqaviva. Sopranzi da ottima posizione, para Migani.

La squadra di Bizzotto sblocca la partita con una ripartenza micidiale. Suggerimento di Buonocunto per il puntuale inserimento di Pedrini. Il centrocampista ex Mantova serve Tortori che salta un avversario ed infila Migani nell'angolo lontano. Contropiede perfetto e nero-verdi in vantaggio. La reazione del Tre Penne è immediata e veemente. Punizione di Righini per la deviazione di Badalassi, in due tempi si salva Passaniti. La Virtus però potrebbe chiuderla a cavallo della mezz'ora. Da Tortori a Sorrentino, diagonale deviato, fuori non di molto.

Sull'angolo di Buonocunto, svetta Nodari, Migani è battuto, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Vandi. Una manciata di minuti ed arriva il pareggio. Splendida imbucata di Gai per lo scavetto di Nigretti che vale l' 1 a 1. Il finale è vibrante. Punizione del solito Buonocunto per il colpo di testa di Nodari, blocca Migani. Al novantesimo, da Sorrentino ad Angeli che non trova la porta avversaria. Il direttore di gara concede due minuti di recupero e guardate che cosa succede al novantaduesimo. Angolo del Tre Penne, Passaniti, uno dei miglior, sbaglia il tempo dell'uscita e Tisseli firma il 2 a 1 e l'incredibile rimonta della squadra di Stefano Ceci.

Il Tre Penne vince e vola in testa alla classifica. La Virtus abbandona i sogni scudetto ma entra a pieno titolo tra le grandi del campionato.



