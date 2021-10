CAMPIONATO Il Tre Penne vince ancora, ok anche Pennarossa e Murata Pioggia di gol nel sabato di campionato sammarinese, ben 13. Vincono i biancazzurri di Stefano Ceci contro il Cosmos e i biancorossi contro il Fiorentino, Pennarossa. Bene anche il Murata: 2-1 al Cailungo sotto gli occhi di S.E. Giacomo Simoncini.

Continua a mettere pressione a La Fiorita il Tre Penne di Stefano Ceci che fa 6 su 7 battendo il Cosmos anche in campionato, dopo il successo in Coppa di qualche giorno fa. Non si ferma Imre Badalassi che, su calcio di rigore, trova il settimo centro personale ed è sempre più capocannoniere. Nel secondo tempo il 95 biancazzurro veste i panni dell'assist-man e serve all'ex Kevin Zonzini un pallone solo da spingere dentro per il definitivo 2-0. A ruota delle prime della classe c'è anche il Pennarossa che prima domina il Fiorentino poi rischia di farsi recuperare. L'autorete di Baizan e la conclusione deviata di Raffelli indirizzano il match sui binari biancorossi già nel primo tempo. Tamburini, ad inizio ripresa, cala il tris e sembra un pomeriggio tranquillo per gli uomini di Andy Selva “rovinato” parzialmente dall'ingenuità di Tiboni che subisce fallo a centrocampo ma viene espulso per proteste. I rossoblu prendono coraggio, accorciano immediatamente con il mancino di Mastrota e arrivano fino al 3-2 grazie ad un altro ex, Matias Colagiovanni, ma non basta.

Il Penna vince ed è terzo mentre scala la classifica anche il Murata. Sotto gli occhi del Capo di Stato Giacomo Simoncini - illustre tifoso bianconero - i ragazzi di Achille Fabbri la sbloccano con l'incornata vincente di Diedhiou. Il Cailungo non ci sta e pareggia grazie al missile terra-aria di Urbinati ma, solo 60 secondi dopo, Indelicato realizza il 2-1 dal dischetto e lancia il Murata a 10 punti. Gran momento di forma anche per il Faetano e per Lorenzo Fatica: la doppietta del centrale gialloblu stende, con un gol per tempo, il Domagnano a cui non basta il momentaneo pareggio di Fancellu. E' il terzo ko di fila per i giallorossi allenati da Massimo Mancini.

