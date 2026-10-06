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Il Tropical Coriano aggiunge Riccardo Pietrelli al suo organico

Il Ds Matteo Guiducci continua a rinforzare la sua squadra in attesa di riprendere il campionato dopo la lunga sosta per la Nazionale

di Lorenzo Giardi
6 ott 2026
Il Tropical Coriano aggiunge Riccardo Pietrelli al suo organico

Riccardo Pietrelli, centrocampista classe 2003, è il nuovo acquisto del Tropical Coriano. Nonostante abbia solo 23 anni, ha già una lunga esperienza in C e in D. La scorsa stagione a Pontedera, è un centrocampista di buona qualità e può ricoprire più ruoli in mediana. Per Roberto Di Maio rappresenta una scelta in più, soprattutto per affrontare le partite che, a causa della lunga sosta per la Nazionale sammarinese impegnata Nations League, costringeranno il Tropical Coriano a diversi turni infrasettimanali nelle prossime settimane.




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