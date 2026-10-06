SERIE D GIRONE D Il Tropical Coriano aggiunge Riccardo Pietrelli al suo organico Il Ds Matteo Guiducci continua a rinforzare la sua squadra in attesa di riprendere il campionato dopo la lunga sosta per la Nazionale

Il Tropical Coriano aggiunge Riccardo Pietrelli al suo organico.

Riccardo Pietrelli, centrocampista classe 2003, è il nuovo acquisto del Tropical Coriano. Nonostante abbia solo 23 anni, ha già una lunga esperienza in C e in D. La scorsa stagione a Pontedera, è un centrocampista di buona qualità e può ricoprire più ruoli in mediana. Per Roberto Di Maio rappresenta una scelta in più, soprattutto per affrontare le partite che, a causa della lunga sosta per la Nazionale sammarinese impegnata Nations League, costringeranno il Tropical Coriano a diversi turni infrasettimanali nelle prossime settimane.

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