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Il Tropical Coriano continua a rinforzarsi: arriva il difensore Stefano Antezza

Il DS Matteo Guiducci sta per chiudere anche con l'esterno d'attacco ex Fossombrone Francesco Fraternali

di Lorenzo Giardi
23 lug 2026
Il Tropical Coriano continua a rinforzarsi: arriva il difensore Stefano Antezza

Il Tropical Coriano comunica che Stefano Antezza è un nuovo calciatore biancorossoblù. Difensore centrale classe 1996, nativo di Bari, capace di adattarsi anche nel ruolo di centrocampista, vanta circa 90 presenze tra i professionisti. Formatosi nei settori giovanili di Juventus e Spezia, ha maturato importanti esperienze in Serie C indossando le maglie di Como, Renate, Südtirol, Viterbese e Paganese. Nel corso della sua carriera ha poi proseguito il proprio cammino in Serie D, giocando con Trapani, Fano, Notaresco, Termoli, Sangiovannese e Fezzano, prima dell’ultima esperienza con il Lanciano.

Vicinissimo anche l'arrivo dell'esterno d'attacco classe 2005 Francesco Fraternali.

Il club conoscerà a breve il proprio destino per la stagione 2026-2027: se sarà Serie D con il ripescaggio, o Eccellenza.




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