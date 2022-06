Il VAR cancella un rigore a San Marino, Malta vince 2-0

Ad inizio ripresa, nel giro di pochi minuti, cambia tutto nella seconda giornata di Nations League: San Marino conquista un calcio di rigore ma il direttore di gara viene richiamato al VAR e lo cancella, qualche secondo più tardi segna Busuttil e per Malta la strada è in discesa. La squadra del CT italiano Devis Mangia s’impone per 2-0 segnando anche con Guillaumier al 74’. I biancazzurri di Fabrizio Costantini si rammaricano per un match giocato quasi alla pari e, alla fine, perso. Malta sale a 3 punti nel girone e raggiunge l’Estonia, San Marino resta a 0.