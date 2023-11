MALTEMPO Il vento colpisce lo stadio di Domagnano: panchine e container divelti

Il vento colpisce lo stadio di Domagnano: panchine e container divelti.

Le violente raffiche di vento che hanno colpito la repubblica negli ultimi giorni, non hanno risparmiato le strutture sportive. L’impianto di Domagnano registra le maggiori, con danneggiamenti alle strutture. Esposto a violente correnti d’aria, il conto dei danni è lungo, tanto che - scrive la FSGC - non si esclude a priori un potenziale cambio di sede per Libertas-Tre Penne – valevole per l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano BKN301, in programma mercoledì sera alle 20:45.

L’intenzione della Federazione è quella di riuscire a ripristinare le strutture necessarie ai tesserati per garantire il regolare svolgimento delle attività, allenamenti compresi, e soprattutto in sicurezza. Per farlo, è fin da subito iniziata una corsa contro il tempo, ma si ipotizza già uno spostamento all’Ezio Conti di Dogana.

Le panchine dello stadio di Domagnano, infatti, sono pressoché distrutte ed irrecuperabili. I telai in alluminio e acciaio delle panchine, così come le protezioni da pioggia e vento in plastica, sono stati letteralmente spezzati.

Condizioni che hanno imposto un’immediata rimozione, salvando – al momento – le sole sedute potenzialmente utilizzabili domani sera.



Gli effetti del vento si sono sentiti anche sui container a suo tempo installati per garantire maggiori spazi e servizi (docce comprese) a disposizione dei giocatori. Le raffiche li hanno spinti contro la recinzione – danneggiata considerevolmente nell’occasione. Situazione peggiorata dal distacco dalle tubazioni idriche esterne che alimentavano i servizi. Nella prima mattina è iniziato l’intervento di ripristino da parte di aziende specializzate,

Ulteriori danneggiamenti sono stati rilevati al manto erboso, tanto del campo da calcio che di quello destinato all’attività del futsal sammarinese.

Foto Gallery

