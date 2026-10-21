Il Verona vince lo scontro-salvezza: 2-0 all'Academy femminile

Foto: ©SMAcademy/Novelli

Dopo una vittoria e un pareggio, la San Marino Academy femminile torna alla sconfitta, nella quinta giornata di Serie B. Un goal per tempo spingono il Verona, che ad Acquaviva centra il primo successo stagionale in trasferta, mettendo tre punti tra sé e le titane, ora terzultime.

Poche occasioni, ma tanto agonismo, che risulta in diverse ammonizioni e anche nelle proteste dell'Academy per il primo giallo assegnato all'Hellas: Zito perde palla a centrocampo, poi strattona Tamborini, che si stava autolanciando verso la porta. Le biancazzurre vorrebbero un'espulsione, l'arbitro sceglie il provvedimento più lieve. La prima palla goal è per la squadra di Piva, con Capellupo, che rientra e calcia di destro dal limite, andando a centimetri dall'incrocio.

È però dall'altro lato che, alla mezzora, arriva il vantaggio. Lo segna Santoro, mettendo fine a una lunga mischia su cui l'Academy chiede un fallo in attacco, anche stavolta non assegnato. La reazione delle locali c'è, ma non produce conclusioni pericolose e allora si va alla ripresa, in cui l'Hellas raddoppia dopo 10 minuti. Cross di Crespi, testa di Colombo, non potente, ma sufficientemente angolata per mettere fuori causa Boaglio. Lo stesso portiere biancazzurro poi negherà il 3-0 a Merli, mentre l'Academy non produrrà altro.







