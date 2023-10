Il Victor affronta il San Giuliano City con il nuovo allenatore

Con il comunicato apparso sull'home page del San Giuliano City l'ufficialità dell'esonero di Manuel Iori dopo quattro giornate, 4 punti, 10 gol subiti e 3 realizzati. Al suo posto la società gialloverde ha scelto una vecchia conoscenza come Andrea Ciceri. Il 47enne lodigiano era stato infatti condottiero della formazione lombarda già dal luglio 2021 allo scorso gennaio. Ciceri con i gialloverdi ha ottenuto una promozione in Serie C , assaporata fino al giro di boa in virtù dell’esonero per scarsi risultati. I milanesi retrocedettero in D dopo il play out con la Triestina e l'obiettivo era tornare subito in C.

L'inizio non è stato certamente dei migliori ed ora si attende la sterzata con il nuovo tecnico già a partire da domani contro un Victor San Marino in ottima saluta, si gioca domani ad Acquaviva alle 15. La squadra di Cassani viene da due vittorie consecutive e non ha nessuna intenzione di invertire l'ottima tendenza. Oltre a Carlini e Santi si ferma anche De Queiroz per un problema alla spalla. Il Victor San Marino per i giocatori prestati alle Nazionali, Lazzari e Tosi nella maggiore e i gemelli Benvenuti in Under 19 ha chiesto il rinvio della trasferta con il Corticella in programma domenica 15 ottobre.

Non c'è ancora l'ufficialità ma il recupero dovrebbe essere mercoledì 25 ottobre. Se così fosse il calendario si infittisce per i biancoazzurri che giocheranno cinque partite tra il 22 ottobre e il 5 novembre con due esterne consecutive. Carpi il 22, Corticella il 25, Ravenna in casa il 29, Mezzolara fuori il primo novembre e l'Aglianese ad Acquaviva il 5 novembre.