ECCELLENZA Il Victor anticipa al sabato: ad Acquaviva c'è il Granamica Rientrano i nazionali sammarinesi e Lombardi, fuori Kamara, Santoni e Monaco.

Se le recenti trasferte hanno offerto poche gioie – un ko e due 0-0 nelle ultime 4 – Acquaviva rappresenta ancora una certezza per un Victor che sin qui, in casa, le ha vinte tutte. Un ruolino perfetto che sarà messo alla prova dal Granamica, che non lotta per i piani altissimi – 8° a -12 dai biancazzurri capolista – ma al contempo è tra le più in forma del girone. Partito alternando sconfitte (contro Sanpaimola e Russi) e pareggi, ha svoltato la stagione col 4-0 al Bentivoglio del 5° turno e da lì in avanti ne ha sbagliate poche. Anzi una sola, un 1-0 subito dal Masi Torello che è anche l'unico ko delle ultime 11 giornate, con una striscia aperta di tre vittorie e una X col Castenaso. Formazione da prendere con particolare attenzione dunque, che davanti s'affida alle reti (5 a testa) del duo Xhuveli-Karapici e dietro incassa meno di un gol a partita. In panchina invece c'è Davide Marchini, che da centrocampista calcò i campi di Serie A con Cagliari, Bologna e Livorno e prima ancora militò nel San Marino, tra D e C2, nel triennio '99-2002.

Per il Victor tornano a disposizione i nazionali sammarinesi Lazzari, Tosi e Guerra, mentre Kamara, a sua volta reduce dall'impegno con la Sierra Leone, sarà assente causa influenza. Fuori anche Santoni, infortunato di lunga data, e Monaco, squalificato per il rosso preso a Diegaro. In compenso, sempre in difesa rientra Lombardi, che viceversa la squalifica l'ha scontata.

