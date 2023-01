ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Il Victor cala un altro asso, torna Alessandro Pasquini Il centrocampista mancino classe 1998 ha rescisso con il Pont Donnaz Hône Arnad Serie D Girone A e si è legato al Victor.

Nato a Cesena l'11 febbraio 1998, Pasquini ha già indossato la maglia biancoazzurra del San Marino Calcio in Serie D nella stagione giocato stagione 2018- 2019. Nel centrocampo a 3 può ricoprire più ruoli. Il Direttore Sportivo del Victor San Marino Gian Luca Bollini non vuole lasciare nulla di intentato in questa stagione, ma con questo tesseramento è evidente che sta già lavorando anche per la prossima. Pasquini non era svincolato, ma ha rescisso il contratto con i valdostani del Pont Donnaz, undicesimi nel campionato di Serie D Girone A, si è avvicinato a casa, ed ha già fatto oggi il primo allenamento agli ordini di Stefano Cassani. Alessandro Pasquini è disponibile per il match di domenica a Savignano



