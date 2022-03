ECCELLENZA Il Victor cerca continuità contro un Tropical in crisi Dopo il successo di Forlì i biancazzurri affrontano una squadra reduce da 5 ko in 6 gare. Ancora fuori Carrer e Gaudenzi, D'Amore conta di recuperare Boccioletti.

Il colpo esterno col Cava Ronco è valso ritorno al 3° posto e 2 punti recuperati alla Fya per un Victor San Marino imbattuto da 6 turni. Striscia positiva importante ma da sola non sufficiente per proseguire la rincorsa verso primato o posto playoff: è necessario evitare mezzi passi falsi come con Valsanterno o Del Duca Grama, o come contro il prossimo avversario atteso ad Acquaviva. Ossia il Tropical Coriano, l'altra faccia biancazzurra del campionato considerando che ha in rosa i nazionali Vitaioli, Mularoni e David Tomassini e l'U21 Matteoni. Partito a razzo e a lungo nelle zone altissime della classifica, il Tropical è entrato in crisi nera: nelle ultime 6 ci sono un successo col Cotignola – 4 turni fa – e 5 sconfitte, tanto che ora vede avvicinarsi i playout. Come domenica scorsa, D'Amore sarà ancora privo di Gaudenzi e Carrer, entrambi vittima di stiramento con la Del Duca: il trequartista oggi ha lavorato a parte, la punta invece è rimasta a casa causa influenza. "L'unico recuperabile per domani è Boccioletti - spiega il tecnico - per Carrer e Gaudenzi come avevamo detto si andrà per le lunghe, speriamo di restare nei tempi che avevamo detto".

Senza 2/3 del suo attacco titolare, col Cava il tecnico biancazzurro ha optato per un 4-1-4-1, con 5 centrocampisti puri e Ambrosini: un modulo che ha dato i suoi frutti ma che potrebbe non essere confermato per il Tropical. "Stamattina abbiamo provato anche qualcosa di diverso - dice D'Amore - ogni partita fa storia a sé e gli avversari hanno caratteristiche diverse".

Nel video l'intervista a Gianni D'Amore (allenatore Victor San Marino)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: