COPPA ITALIA ECCELLENZA Il Victor crea, il Tropical segna e va agli ottavi A Coriano si va ai supplementari e la decide Tonini, autore, al 114°, del definito 1-0. Ai biancazzurri non bastano le svariate occasioni create nel primo tempo regolamentare.

Il Victor San Marino domina e crea, il Tropical Coriano invece segna e va agli ottavi di Coppa Italia d'Eccellenza. Ci vogliono i supplementari perché Tonini cancelli dal tabellone i biancazzurri, incapaci di capitalizzare un primo tempo all'arrembaggio.

È dalla corsia mancina che parte il grosso delle occasioni: sul traversone di Boccioletti Pancotti non punge, su quello di Sapori invece Michelucci arriva bene di testa e centra il palo. Sempre Sapori e Boccioletti combinano il cross per l'inzuccata di Pancotti, Bascucci vola e alza in angolo. Da un errore di Michelucci l'unico spunto Tropical della frazione, un destro dal limite di Bartoli che poteva essere speso meglio. Poi di nuovo il Victor, dai piazzati: Pedrazzini svetta sull'angolo di Boccioletti ed è illusione del gol, mentre sulla punizione dalla distanza di Pastorelli c'è ancora Bascucci a rimpallare.

Cotanta produzione offensiva non avrà però seguito, perché il resto della partita offre il giusto. Nella ripresa San Marino ha l'occasionissima con Bardeggia, che aggredisce Bascucci, gli toglie il pallone ma poi, al momento di concludere, spara addosso al portiere. Coriano invece sta nel cross di Tonini per Palazzi – a un soffio dal beffare l'uscita di Pazzini – e nel volante dal limite di Mularoni, deviato in angolo.

Troppo poco per evitare i supplementari, aperti dalla punizione di Greppi alzata da Pazzini. Il Victor intanto se ne divora un altro con Morelli, che sul cross di Zabre pasticciato da Perazzini è libero di coordinarsi ma colpisce molle e la serve a Bascucci. Zabre non inquadra di testa l'assist di Pancotti e si va al secondo tempo extra, aperto dal braccio alto di Matteoni su Prandelli che costa il rosso diretto all'U21 sammarinese. Victor con l'uomo in più, eppure a passare è il Tropical: Vagnarelli dalla destra, Pedrazzini alza a campanile e finisce con lo smarcare Tonini, sulla cui girata Pazzini marca visita e apre la porta.

È il 114° e subito dopo Santi – anche lui U21 sammarinese – pareggia il conto dei rossi per una manata a Canini, ciò nonostante i biancazzurri potrebbero impattarla allo scadere, non fosse che la punizione di Prandelli s'abbassa troppo tardi. Il Victor lascia la coppa, ma non Coriano; domenica sarà di nuovo al Grandi per il campionato, con D'Amore che dovrà valutare l'acciaccato Voinea e soprattutto Albonetti, ko nel riscaldamento.

