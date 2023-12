SERIE D Il Victor di rigore espugna il Galli Imolese - Victor 0-1. Goal su rigore di Sabba

Cassani torna all’antico: rinuncia al doppio play e infoltisce il centrocampo con uomini di gamba come Lazzari e Lattarulo. Dietro torna De Santis, davanti Lozza sostituisce D’Este. Occasionissima Victor, oggi in maglia nera, dopo 7 minuti: Arlotti continua il suo personale litigio con gol. Tutto solo davanti ad Adorni bravo a chiudergli lo specchio. L’Imolese colleziona angoli, su uno di questi la sfera attraversa pericolosamente tutta la porta senza che nessuno intervenga. Rossoblu oggi in maglia bianca che si fanno notare con il tentativo di Konate, Pazzini non rischia e ci mette i pugni. Molto più pericoloso il Victor, De Queiroz di precisione palo pieno. Minuto 33 angolo Victor, la sfera arriva a Scott Arlotti sul suo tentativo di mettere in mezzo, Elefante tocca con un braccio, il direttore di gara non ha esitazioni, calcio di rigore. Il capitano Enrico Sabba realizza per il vantaggio biancoazzurro. Sempre molto freddo Sabba dagli undici metri. Primo tempo che si chiude con il colpo di testa di Raffini che non crea particolari problemi a Pazzini. Ripresa, l’Imolese continua a collezionare corner, il Victor palle gol, almeno due. Una con Tommaso Benvenuti, il tentativo dei giovane non risulta né un tiro ne’ un cross. Isaia Lattarulo per il liberissimo Lozza, tentativo troppo debole da quella posizione doveva e poteva fare meglio. L’Imolese fa possesso ma non punge mai, ci prova a Vlahovic dalla distanza Pazzini con i pugni. Il Victor chiude con Tommaso Benvenuti centroavanti e porta a casa una vittoria gigante.

Lorenzo Giardi

