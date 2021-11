ECCELLENZA Il Victor esce indenne dal campo della Fya Riccione L'1-1 si compie nel giro di 2', col vantaggio sammarinese di Albonetti compensato dal gol di Pigozzi.

Nell'esame più atteso e temuto, il Victor San Marino passa a pieni voti. Non a pieni punti, perché sul campo della Fya Riccione esce un 1-1, ma al di là del risultato è la prestazione dei biancazzurri – per l'occasione in rosso – ad essere più che convincente. Perché per quanto sia la capolista a controllare il gioco, il pari è un giusto premio per un Victor che tiene bene il campo e regge il confronto con l'avversario.

Particolarmente equilibrato il primo tempo, nel quale le occasioni si dividono equamente. San Marino si rende pericoloso in particolare sull'asse tra Bardeggia e Pastorelli, nel primo caso l'ex Cesena la piazza di poco fuori col mancino e nel secondo è la puntuale scivolata di Valeriani a impedirgli di far male. Il meglio della Fya invece parte dai piedi del capocannoniere del torneo, Sartori: nel tentativo di chiuderlo, De Queiroz finisce col servire Pigozzi, la cui conclusione s'infrange su Pazzini. E ancora Sartori s'accentra da sinistra, porta a spasso tutti e va di filtrante a smarcare Valeriani, che solo davanti alla porta si divora l'assist d'autore. L'ex Tre Fiori meno efficace quando la spizzata di Zuppardo lo chiama a concludere, con Pedrazzini puntuale nel chiuderlo e costringerlo a sparare in fretta. Ma pure il Victor ha la sua palla d'oro: punizione di Pastorelli con torre di Prandelli, Bardeggia non punge e manda alto con un'acrobazia ravvicinata.

Altra coordinazione, dopo 30” di ripresa, per Mingucci, che interviene di scorpione sull'esterno senza pretese di Carnesecchi: ne uscirebbe un capolavoro da Puskas Awards, non fosse per il colpo di reni di Pazzini. L'estremo è ancora perfetto sull'ennesimo spunto a sinistra di Sartori, la cui bordata è spinta in angolo. Mancano solo i gol, che arrivano nel giro di 2'. Al 65° cross di Sapori, Bernacchini s'inceppa e Morelli tocca al limite, da dove Albonetti carica di prima intenzione per il suo 2° gol in campionato. Lui che rientrava da un infortunio e titolare per il ko, nel riscaldamento, del capitano Barone. GioIa e illusione però, come detto, hanno vita breve: Carnesecchi, le cui rimesse sono corner mascherati, per Zuppardo, sulla cui sponda Pigozzi s'inserisce rapace: basta un tocco leggero per il pari che lascia la Fya a +9 ma che, al contempo, dà al Victor la certezza di potersela giocare con tutti.

