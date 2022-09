ECCELLENZA Il Victor fa tris di 1-0: Santoni stende il Medicina Primato solitario per i biancazzurri, a punteggio pieno e senza gol subiti.

Il Victor fa tris di 1-0: Santoni stende il Medicina.

Tris di 1-0 per un Victor San Marino che domina, sciupa ma all'84° trova, con Santoni, la rete che stende il Medicina Fossatone. Il centrocampista svetta sull'angolo di Sabba e tanto basta per tenere a punteggio pieno i biancazzurri, ancora senza reti subite e ora capolista in solitaria, complici il pari del Sanpaimola e il KO del Castenaso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: