Il Victor in Coppa Italia per confermare l'ottimo momento

Questa sera ore 20.30 all'Acquaviva Stadium il Victor San Marino affronterà il Tropical Coriano per l'incontro valido per il primo turno di Coppa Italia “memorial Maurizio Minetti”. Ingresso gratuito allo Stadio per una partita nella quale Cassani potrebbe optare per un ampio tour over. La squadra biancoazzurra è partita molto bene in campionato con due vittorie consecutive e primo posto in classifica. La partita di Coppa Italia, non verrà snobbata dal giovane tecnico, ma servirà per dare un'occhiata anche a chi ha avuto meno spazio.