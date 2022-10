Il Victor ingrana la sesta

Victor subito padrone del campo, la formazione di Cassani non sottovaluta gli avversari in ritardo di classifica e la differenza di valori emerge fin dalle prime battute. Lombardi di testa, vola Farinella e tiene in equilibrio l’incontro. Biancazzurri mai in difficoltà, ma quella di Lombardi resta l’unica palla gol della prima mezz’ora, eccezion fatta per il numero di Ambrosini dalla lunga senza successo. Il primo tiro verso la porta di Pazzini è di Grimandi alto sopra la traversa.

Ripresa, Malo dalla sinistra cross basso, tocco di mano di un difensore in area per il direttore di gara tutto regolare. Appena entrato l’ex Rimini Kamara cross radente prima Ambrosini poi Malo sprecano da non più di un metro dalla porta. Chiesto anche un intervento di mano, ma viene concesso solo l’angolo. La partita si sblocca al minuto 25 della ripresa. Gramellini a destra buon lavoro e Alberto Malo realizza il suo primo stagionale. Dentro Dioh al posto di Ambrosini prima palla toccata, gran servizio di Kamara e diagonale vincente per il raddoppio Victor.

Il Bentivoglio non regge più e il Victor fa ancora “Malo” con la doppietta personale del numero 5 biancazzurro. La squadra di Cassani oltre ad avere valori superiori ha anche la pazienza di aspettare e colpire al momento giusto e capitalizzare la mole di gioco creata, abbandonato, almeno oggi, il “corto muso”. Allo stadio comunale di Bentivoglio, Victor San Marino batte Bentivoglio 3-0.