ECCELLENZA Il Victor inizia il raduno: obiettivo promozione Rivoluzionata la rosa a disposizione del neo tecnico Cassani: i reduci sono Pazzini, Pedrazzini, De Queiroz, Santoni, Morelli e Ambrosini.

Rinnovato a fondo nei nomi e nelle ambizioni, il Victor San Marino comincia a prepararsi per la stagione che verrà. Alla prima sono 20 i giocatori agli ordini del neo tecnico Stefano Cassani, in attesa degli ultimi vacanzieri e di Pedrazzini, che si sta riprendendo dalla rottura del crociato. Il centrale è uno dei pochi reduci della passata stagione: con lui il compagno di reparto De Queiroz, il portiere Pazzini, i centrocampisti Morelli e Santoni e la punta Ambrosini, promosso capitano.

Contando anche il centrocampista dell'U21 Lazzari, che si unirà settimana prossima, sono 22 i componenti della rosa, più 4 ragazzi in prova. Spicca la bassa età media, coi già citati Ambrosini, De Queiroz e Pazzini come unici over30. Così come giovanissimo è il nuovo allenatore, che l'anno scorso condusse la Del Duca Grama a una tranquilla salvezza e ora chiamato a lottare per la promozione in Serie D.



