Il Victor “mata” anche il Torello

Senza Stellacci, l’esterno sinistro potrebbe aver terminato la stagione, si parla di menisco per lui, Cassani sposta Gramellini a sinistra, Morelli dall’altra parte. Si complica la vita il portiere del Masi Torello in apertura, il fischio dell’arbitro fa passare lo spavento. Cazzadore, diagonale fuori non di molto. Risponde Arlotti, stessa fine. Ottima idea di Gramellini per Santoni, il centrocampista si gira ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

Al quarto d’ora, lo splendido gol di un ragazzo che sta ritrovando tutto quello che di buono si era detto di lui. Stop di petto e girata nell’angolo di Scott Arlotti. Il Masi Torello accusa il colpo. Prima Santoni poi ancora Scott Arlotti, in entrambi i casi si salva la difesa ospite. Punizione bomba di Cazzadore, grandissimo intervento di Pazzini, il portiere sta attraversando un grande periodo di forma.

Scambio Arlotti, Ambrosini, Gramellini, l’intervento sul numero 2 biancazzurro è rude ma corretto, giusta la decisione dell’arbitro. Lancio dalle retrovie, scivola Valesani, Ambrosini trova l’opposizione in angolo del portiere Campi. Ripresa, Scott Arlotti riceve, arresta, riparte e va alla conclusione, tutto molto bello ma difetta la mira.

Il più pericoloso del Masi Torello è sempre Cazzadore, girata da ottima posizione e palla di poco sopra la traversa. Di la, sempre Arlotti, questa volta altruista per Ambrosini che non ci arriva per una questione di centimetri. Minuto 27, Santoni vola sulla destra, alza la testa e serve Riccardo Gramellini per il raddoppio del Victor San Marino. Gramellini a prescindere dal gol, migliore in campo in una posizione per lui diversa dal solito. Gli ospiti hanno il merito di reagire e Cazzadore, ampiamente il migliore del Masi Torello, batte Pazzini. Finale nervoso con l’espulsione del tecnico Rambaldi e di un suo collaboratore. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Masi Torello 2 a 1.