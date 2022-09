Il Victor non si ferma, 2-1 al Pietracuta

Cambiano le cifre ma non scarto e risultato per un Victor San Marino che prosegue nella sua marcia perfetta e di misura. Dopo il tris di 1-0 i biancazzurri superano 2-1 il Pietracuta e restano primi a punteggio pieno: è sempre +2 sulla Savignanese, attesa sabato ad Acquaviva per quella che è la prima prova del nove stagionale.

Dopo la panchina causa ritardo, Cassani riparte da Dioh, che ritrova titolarità e timbro. È suo l'unico acuto dei primi, noiosi 40': Lombardi lancia, Monaco fa sponda e lui sfodera la rovesciata, infrantasi sui guanti di Amici. Prova positiva sia per il portiere dell'U21 che per l'altro biancazzurrino in campo, Contadini, protagonista in una prima occasione Pietracuta tutta sammarinese: il terzino pesca in area Tomassini, subentrato alla mezz'ora all'infortunato Bellavista, Pazzini in qualche modo se la cava.

La gara si scalda e il Victor colpisce: Malo di prima a imbeccare Dioh che tra fisico e velocità passa in mezzo a Lessi e Contadini e la piazza per la sua seconda rete in campionato, su 5 di squadra è una fetta importante. E nel recupero di frazione Dioh restituisce il favore con la torre a smarcare Malo, che però sciupa svirgolando sul più bello. Al cambio campo ancora Malo, dal limite, su appoggio di Santoni, stavolta il tiro è buono ma è alto di niente. In tutto ciò il Pietracuta esce con una doppia fiammata: angolo di Contadini, Fratti scappa a De Queiroz ma non inquadra. Altro angolo, sugli sviluppi Stavola carica da distanza siderale e solo l'incrocio gli nega il capolavoro.

Un momento che non stravolge l'andazzo, il Victor tiene il controllo e allunga coi tre innesti di Cassani: Kamara innesca, Ambrosini tergiversa, guadagna il fondo e mette sul palo lungo, dove Mantovani è libero e spacca a rete da due passi per il bis. Impatto di alto livello di Ambrosini, fermato da un altro interventone di Amici quando il tacco di Dioh lo chiama alla bordata. Il Victor spinge ma non trova il gol da sipario, con Marra – su un pallone sporcato da Mantovani – e Tosi su punizione che mancano di poco lo specchio.

E allora il Pietracuta non affonda, tenuto a galla da Fratti: Pazzini gli dice di no all'incrociata e poi gli respinge sui piedi la punizione di Louati, lui controlla, alza la parabola e va vicino all'accorcio. Accorcio che Fratti sigla all'87°, quando riceve in area da Francesco Fabbri e s'inventa la girata per la sua terza rete in quattro gare. La prima subita della stagione del Victor, che in quel che resta incappa in qualche brivido, rischia poco o nulla e ne porta a casa un'altra.