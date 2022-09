ECCELLENZA Il Victor non si ferma, 2-1 al Pietracuta La decidono Dioh e Mantovani, di Fratti la rete di casa.

Cambiano le cifre ma non risultato e scarto per un Victor che prosegue la sua marcia di misura. I biancazzurri si mantengono capolista a punteggio pieno col 2-1 sul Pietracuta: la decidono i gol di Dioh, sul finire del primo tempo, e di Mantovani, in avvio di ripresa. In chiusura Fratti accorcia le distanze per quella che è la prima rete subita in stagione dal Victor, che nonostante il brivido non rischia altro e si mantiene in vetta a +2 sulla Savignanese, da affrontare nell'anticipo di sabato prossimo.

