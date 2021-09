COPPA ITALIA Il Victor passa il turno di Coppa Italia Decide un rigore di Prandelli nel finale

120 secondi per vedere Bardeggia alla conclusione, sfera che non inquadra lo specchio della porta. Per assistere a un’altra nuova occasione da rete creata dagli uomini di mister D’Amore, bisogna attendere il 24’: su calcio d’angolo battuto da Boccioletti, prima Prandelli poi De Queiroz impegnano il portiere del Pietracuta Lasagni che non si fa sorprendere. Rischia l'autogol il Pietracuta quando sul tiro-cross del sammarinese Pancotti un difensore tocca mandando la sulla traversa. Grosso rischio. Punizione di Albonetti De Queiroz di testa, ancora bravo il portiere Lasagni. Prima dell'intervallo si fa vedere il Pietracuta con Ferrani e Galli, ma nella prima circostanza Barducci blocca in due tempi il destro da fuori area del centrocampista rossoblu mentre nell’altra l’esterno d’attacco rossoblu non trova la porta. Ripresa ancora Victor pericoloso con Santi, il difensore biancoazzurro deve fare i conti con l'ottimo Lasagni. Di là, Bucci alla conclusione, la sfera sfiora la traversa. Ancora Victor san Marino con Pastorelli su punizione, Prandelli tutto solo di testa non incide.

Quando la partita sembra avviarsi verso i tempi supplementari, al minuto 88 arriva l’episodio che decide la sfida: fallo di mano di Tosi sul tiro di Castagnoli, l’arbitro Piraccini non ha dubbi e concede il calcio di rigore al Victor San Marino. Sul dischetto dagli 11 metri si presenta Prandelli, che non sbaglia. Per l’attaccante ex Rieti si tratta del secondo gol stagionale tra Eccellenza e Coppa Italia. Vittoria che significa passaggio del turno, il Victor affronterà in trasferta il Fratta Terme mercoledì 22 settembre alle ore 20.30. Prima, però, gli uomini di D’Amore affronteranno la Valsanterno all’Acquaviva Stadium domenica 19 settembre (calcio d’inizio ore 15.30) nella partita valida per la seconda giornata del campionato italiano di Eccellenza.

