Il Victor perde l’imbattibilità casalinga, vince il Cava Ronco 2-1

Senza titolari e senza motivazioni il Victor perde la seconda consecutiva e soprattutto perde l’imbattibilità casalinga, questo il dato più sostanzioso di una partita inutile ai fini della classifica. Dopo un paio di tentativi, uno per parte, Grazhdani per il Cava Ronco e Marra per i biancoazzurri, gli ospiti trovano il vantaggio su palla inattiva. Dall’angolo svetta il centrocampista Bacchilega e il Cava Ronco supportato dai propri encomiabili tifosi, trova il vantaggio. Alberto Rivi arrivato a dicembre per sostituire Dioh chiude la sua avventura al Victor con zero gol in campionato. L’attaccante è molto bravo nell’apertura per Mengucci che attacca lo spazio e si procura il rigore. Poi è lo stesso Rivi a calciarlo con sufficienza, respinge Carroli e l'attaccante chiude senza lasciar traccia.

Nella ripresa Cassani inserisce i titolari per non perdere l’imbattibilità è il Victor vira completamente. L’ingresso di Arlotti e Ambrosini unito al calo degli avversari permette al Victor di guadagnare metri sul campo e il gol arriva nel recupero. Sul secondo palo Gramellini si fa trovare pronto all'appuntamento. Il terzino destro arrivato in prestito da Cesena chiude con il gol, la sua splendida stagione. Allo scadere dell'extra time, prima Marra si divora il sorpasso, poi dopo la traversa, Cader trova l’incrocio e manda in frantumi l'mbattibilità casalinga di Cassani.

Allo stadio di Acquaviva, Cava Ronco batte Victor San Marino 2-1. Sabato a Corticella la sfida con il Borgo San Donnino vale la Supercoppa Emilia Romagna.