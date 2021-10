ECCELLENZA Il Victor riceve il Cotignola, D'Amore: "Non ci sono più appelli, il tempo stringe" Ad Acquaviva arriva la penultima della classe, che ha perso 6 partite su 7 e subito quasi 2 gol e mezzo a partita: occasione d'oro per sbloccare il peggior attacco del girone.

3 punti, 6 ko in 7 partite, quasi 2 gol e mezzo incassati di media. Sulla carta, il Cotignola penultimo della classe è l'occasione d'oro per un Victor San Marino in crisi realizzativa e di risultati. Sono tre turni consecutivi a secco di reti – e di conseguenza senza vittorie – per i biancazzurri, che sono il peggior attacco del Girone C: motivo per cui, quello di domani diventa un appuntamento da non sbagliare. "Non ci sono più appelli - dice l'allenatore Gianni D'Amore - c'è solo da pensare alla partita di domani. Tutte le cose positive che si possono fare bisogna farle domani, perché il tempo comincia a spingere. Conferma del tridente? Sì, ma non è questo che al momento fa la differenza. Bisogna dare tutti il massimo per invertire una rotta che ha preso una piega sbagliata. La difesa prende pochi gol, però subiamo. La partita di mercoledì è lo specchio del nostro andamento: buon possesso, in termini di minutaggio, però poca finalizzazione, e dietro abbiamo concesso; una volta ti va bene, ma non sempre".

Intanto, si allunga la lista degli infortunati: a centrocampo mancano ancora due pedine importanti come Albonetti e Barone, già fuori nelle ultime gare. Con loro oggi lavorava a parte pure Pedrazzini, fermato da una contrattura: oltre ai tre citati sarà assente pure Voinea, causa febbre.

