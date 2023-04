Il Victor riceve il Progresso e si "regala" il rinnovo di Cassani

Poteva essere la partita decisiva della stagione, invece Victor-Progresso sarà, oltre che la festa per la promozione, anche il primo passo del Cassani-bis. Il contratto del tecnico è stato ufficialmente rinnovato fino al 30 giugno 2024, rinnovo sul quale, anche prima delle cose formali, non sembravano esserci molti dubbi. Conferma – ed esordio in Serie D a braccetto con la società – quasi scontata e ampiamente meritata per Cassani, considerando il percorso netto del suo Victor: subito 9 successi in fila – con appena due gol presi – e dalla terza giornata sempre vetta in solitaria, anche grazie a un ruolino casalingo sporcato solo da un pari. A giochi ormai praticamente chiusi, perché se l'aritmetica è arrivata a tre giornate dal termine - quindi in buon anticipo - la bottiglia era già in ghiaccio da tempo.

Varie le inseguitrici che si sono avvicinate, magari con in canna il colpo dell'aggancio o del sorpasso, ma a una a una hanno mollato tutte. Savignanese, Sanpaimola, Russi e ovviamente il Progresso, ultimo ad arrendersi e ora sparring partner perfetto per festeggiare il raggiunto obiettivo. Se non è un'amichevole di grido per la categoria è solo perché i bolognesi devono ancora blindare il secondo posto, valido per i playoff: il +7 sul Sanpaimola e il +8 sul Russi è un margine di sicurezza ben più che rassicurante, per l'aritmetica però serve un ultimo sforzo. Magari con un pizzico di aiuto del Victor, che nel turno successivo sarà proprio dal Sanpaimola.

Comunque vada, anche per questo giro Acquaviva resterà un fortino inespugnato, se non altro perché, per la prima volta in questa stagione, i biancazzurri saranno al San Marino Stadium. A breve cominceranno i lavori di manutenzione straordinaria, dunque ragioni per negare l'impianto, almeno per questa occasione, non ce ne sono. Dopo gli attriti recenti ecco un segnale di disgelo tra Federcalcio e Victor e chissà che anche questo non sia un primo passo verso una più serena collaborazione tra le due realtà.