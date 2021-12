ECCELLENZA Il Victor riceve il Russi allo Stadium. Rientra Barone, fuori Voinea e Pastorelli Il capitano torna a disposizione dopo alcuni turni di assenza, l'attaccante e il centrocampista non hanno recuperato dagli infortuni patiti domenica a Savignano.

Ultima di andata e prima al San Marino Stadium per un Victor tornato sull'altalena. Dopo i 7 punti in tre gare sono arrivate le grigie trasferte di Conselice e Savignano, ghiotte occasioni per fare legna che però hanno portato solo un punto. E il calendario non facilita la ripresa della corsa: a Serravalle arriva il Russi, secondo a +7 dal Victor, un solo ko sulle spalle – 7 turni or sono col Sanpaimpola – che è sia miglior difesa che secondo miglior attacco del girone con 24 reti. 18 delle quali – ossia 6 in più di quelle complessive dei rossi – firmate dal tridente composto da Salomone – meteora alla Libertas ma con 158 gol in Eccellenza – Saporetti – che con la primavera del Napoli ha giocato e segnato nella Champions giovanile – e Bezzi. Numeri normali per quella che, alla vigilia, era la grande favorita, al pari della Fya capolista. E al San Marino servirà una prestazione simile a quella valsa il pari a Riccione, una partita comunque troppo distante, sottolinea D'Amore, per essere presa a riferimento. "Da quella partita è passato già parecchio tempo - dice il tecnico del Victor - ci sono state altre gare in mezzo, alcune giocate discretamente e altre meno, quindi non è che possiamo pensare a quello che abbiamo fatto a Riccione, ma a quello che dobbiamo fare domani. Quello che ci manca è la continuità nella prestazione e nei risultati, che poi ne sono conseguenza. Dobbiamo migliorare da quel punto di vista lì".

Circa il bollettino degli indisponibili, il tecnico ritrova il lungodegente Barone ma, al contempo, non recupera i due infortunati della domenica savignanese. " Barone ha recuperato ed è disposizione, valutiamo se impiegarlo o meno - spiega D'Amore - Voinea non ce la fa. Gli assenti sono lui e Pastorelli, che ha avuto un risentimento su un precedente infortunio nella partita di Savignano". Per l'occasione, l'ingresso sarà gratuito.

