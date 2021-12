Il Victor riceve il Russi allo Stadium. Rientra Barone, out Voinea e Pastorelli

Nel video l'intervista al tecnico Gianni D'Amore

Ultima partita del girone di andata per il Victor San Marino, che domani, alle 15, scende in campo contro il Russi secondo della classe. Eccezionalmente si giocherà al San Marino Stadium, che per la prima volta ospiterà una gara della neonata società biancazzurra. I ragazzi di D'Amore vengono da due trasferte negative, che hanno portato il pareggio col Sanpaimola e la sconfitta con la Savignanese, e attualmente sono quinti in classifica a -9 dalla Fya Riccione capolista e a -7 dalla rivale di turno. "Quello che ci manca è la continuità - dice il tecnico Gianni D'Amore - nella prestazione e nei risultati, che poi ne sono conseguenza. Dobbiamo migliorare da quel punto di vista lì. Barone ha recuperato ed è disposizione, valutiamo se impiegarlo o meno. Voinea - che ha subito una distorsione alla caviglia domenica a Savignano, ndr - non ce la fa. Gli assenti sono lui e Pastorelli, che ha avuto un risentimento su un precedente infortunio nella partita di Savignano". Per l'occasione, l'ingresso sarà gratuito.