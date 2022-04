Il Victor riceve il Sanpaimola, D'Amore: "Si torna alle due punte"

Terzultimo appuntamento di campionato per il Victor San Marino, tornato prepotentemente in corsa per il 2° posto grazie al successo in extremis col San Pietro in Vincoli e i passi falsi di Russi e Savignanese. Domani i biancazzurri ricevono un Sanpaimola in crisi, che sta a +2 dalla zona playout, è reduce dai ko negli scontri diretti col San Pietro e il Cotignola e in settimana ha esonerato l'allenatore Marco Tinti, sostituito dal direttore generale Massimo Balducci. D'Amore recupera il difensore centrale Pedrazzini ma, nello stesso reparto, perde De Queiroz per squalifica. Ancora infortunati i terzini Rosti e Luvisi e Cola. Chi ormai è pienamente recuperato è Carrer, che dopo gli spezzoni contro Fya e San Pietro è pronto per ritrovare una maglia da titolare al fianco di Ambrosini. "Domani si torna alle due punte - conferma D'Amore - poi vedremo come fare a centrocampo, lo deciderò all'ultimo momento".

Nel video l'intervista