Il Victor riceve un Masi Torello formato X

24 punti rimasti sul piatto e +11 sul Progresso: dopo i brividi con lieto fine di Castenaso il Victor è chiamato ad amministrare una situazione tutta a sua favore, per portare a casa quella promozione obiettivo di partenza e traguardo sempre più prossimo. Il calendario poi aiuta, offrendo un tris di impegni con squadre da bassa classifica. Si comincia col Masi Torello Voghiera che al pari dei biancazzurri, da qui alla fine, deve gestire un +11, ma sul versante opposto: nella fattispecie, il +17 sulla Valsanterno, sua avversaria in un playout che, però, si disputerà solo se tra le due squadre ci saranno meno di 7 punti.

E far punti non è un problema per un MTV che fatica a vincere, ma anche a perdere: dall'ultima di andata col Russi, la formazione ferrarese ha sommato 8 pari in 11 turni, comprensivi di un unico successo, sulla disastrata Del Duca, e dei ko con Classe e Castenaso. E chissà se il fattore X del Masi – già fatto valere con le reti bianche dell'andata – riuscirà a sporcare il perfetto ruolino casalingo del Victor, che ad Acquaviva non ha concesso punti a nessuno. Elemento di forza della squadra di Rambaldi è un attacco da 45 reti, meglio hanno fatto solo le prime 4. Un terzo delle quali a firma Cazzadore, appaiato ad Ambrosini per quella che sarà una sfida tra bomber da 15 gol in campionato. Victor a ranghi quasi completi: mancherà Mantovani, infortunatosi al ginocchio nella rifinitura pre-Castenaso e fuori a tempo indeterminato. Rientrano dalla squalifica Arlotti, De Queiroz e Stellacci, con quest'ultimo in dubbio per un problema muscolare. Si gioca domani alle 14:30 e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito.

