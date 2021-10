ECCELLENZA Il Victor riparte, Prandelli stende il Cotignola L'attaccante si sblocca e al 76° sigla il definitivo 1-0: biancazzurri al 6° posto.

Nella partita da non sbagliare il Victor San Marino fatica, resta a lungo imbrigliato in se stesso ma infine si sblocca. Dopo tre turni a vuoto tornano gol e vittoria, con l'1-0 sul Cotignola, penultimo: la tanto attesa firma è di Prandelli, che mette fine a un digiuno personale che durava dalla prima.

Decisiva la ripresa, perché nel primo tempo il Cotignola tiene bene il campo e succede poco o nulla. Retropassaggio suicida di Serra che quasi diventa un lancio per Bardeggia, Lofiego sale ad anticiparlo in spaccata. Quindi Boccioletti dalla sinistra per Prandelli, l'inzuccata non gira. Poi angolo di Gaudenzi, De Queiroz sfiora e Chiarini devia, il colpo di reni di Lofiego evita autorete e tap in di Santi. Il meglio del Cotignola sta nel servizio di Edoardo Mengozzi per Savelli, il centravanti non controlla e De Queiroz spazza.

E nella ripresa, dopo un paio di sortite iniziali di Martino e Chiarini, gli ospiti spariscono, lasciando campo a un Victor che viceversa preme e inizia a crederci. Ancora cross di Boccioletti per Prandelli, Magari va di chiusura salvifica. Infine, al 76°, l'angolo di Pastorelli trova la punta sul primo palo per il colpo di testa vincente. Una rete liberatoria sia per il San Marino che per lo stesso capitano di giornata, che sin qui, ad Acquaviva, aveva trovato solo traverse.

Ma non solo Prandelli, è tutto il Victor che si anima: ci sarebbe anche il bis di Morelli, peccato che Bardeggia, nel fargli sponda sulla punizione di Boccioletti, sia in fuorigioco. Allo scadere, Pazzini esce basso ad anticipare Martino sul traversone di Chiarini, ultimo pericolo prima della festa. E poco importa che, a pochi secondi dal triplice, Lofiego respinga la conclusione di Boccioletti, liberato dall'azione di Zabre e Prandelli: il Victor si desta, sale al 6° posto ed è a -9 dalla Fya Riccione, prossimo avversario nell'anticipo, esterno, del sabato sera.

Nel video le parole di Matteo Prandelli, attaccante del Victor San Marino.

