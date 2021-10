ECCELLENZA Il Victor ritrova la vittoria: Albonetti abbatte il Diegaro Il destro del centrocampista vale il definitivo 1-0, nonostante una ripresa in 10 per il rosso a Pedrazzini.

Complicandosi la vita, ma soffrendo il giusto, il Victor San Marino ritrova la vittoria. Una ripresa giocata quasi del tutto in dieci non compromette l'1-0 sul Diegaro, poco propositivo e steso già al 43° dal destro a giro dal limite di Albonetti. Questo in un primo tempo senza troppi sussulti, nel quale, fino al gol partita, c'è giusto l'occasione di Zabre, pescato in area da Barone e murato da Pagliarani. Dopo il gol vittoria invece il Victor cerca subito l'allungo: un recupero di Pastorelli favorisce il contropiede di Bardeggia, che attraversa tutto il campo e, sul più bello, viene chiuso da Bartoletti. È comunque angolo, dal quale Barone batte per l'incrociata di testa appena a lato di De Queiroz.

In tutto ciò il Diegaro perde per infortunio Ravaioli e il portiere Foiera, con l'estremo di riserva Bocchini subito incerto nell'uscita su Bardeggia, che lo porta ad abbattere Sapori. Ammonizione e punizione dalla mezzaluna, se ne occupa Barone e solo la traversa evita i titoli di coda. Il tutto dopo un minuto di ripresa, che nel prosieguo però non sarà altrettanto in discesa. Pedrazzini s'appoggia su Cozzino lanciato in porta e si prende il giallo, punizione identica a quella precedente e Pertutti scheggia il palo. E poi, al 55°, un pallone calciato lontano a gioco fermo costa a Pedrazzini un fiscale secondo giallo, con rosso e San Marino costretto a 40' con l'uomo in meno.

Ma cambia il giusto, perché il Diegaro controlla il pallone, ma non punge. Il massimo è un'imbucata di Semeraro per Morganti, chiuso dall'uscita bassa di Pazzini. E nel finale il Victor rimette il muso avanti e quasi mette il sigillo col subentrato Prandelli. Con gli ospiti tutti oltre la metà campo per provare a impattarla, il recupero di Morelli permette al centravanti di partire e arrivare fino a Bocchini, stavolta bravo nel leggerne l'avanzata e nel fermarlo in uscita. Un errore che non peserà, perché nonostante i 6' di recupero il Diegaro non spaventa e i biancazzurri, oltre a restare imbattuti, archiviano il bis di pari e riprendono a correre.

