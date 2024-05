Il Victor San Marino ai Play Off Il gol del 3-2 di D’Este con il Borgo San Donnino al 90’ porta la squadra di Cassani in post season.

Le premiazioni ci sarebbero state ugualmente, ma così hanno tutto un altro sapore. Giammarco Pazzini fa 100 con la maglia del Victor San Marino e Stefano Cassani saluta con l'obiettivo centrato. Sarà Corticella – Victor San Marino domenica prossima la prima di post season, partita secca con i supplementari in caso di pareggio al novantesimo, poi se persisterà il risultato di parità non ci saranno i calci di rigore ma in finale andrà la squadra con il piazzamento migliore. Riavvolgiamo il nastro pochi minuti per vedere il primo gol con la maglia del Victor di Giacomo Benvenuti. Sul cross di Arlotti, irrompe sul secondo palo il sammarinese che scarica in porta il vantaggio Victor, non sono trascorsi nemmeno 4 minuti. Primo tempo dominato dai Titani che vanno ripetutamente vicini al raddoppio con i vari Sollaku, Bertolotti, Lattarulo, Arlotti e D'Este. Il calcio è una materia indecifrabile e dal possibile raddoppio Victor si passa al pareggio San Donnino. Sul tiro di Ferretti, non controlla Pazzini, sfera sul palo, poi ancora tra le braccia del portiere, secondo l'assistente la sfera ha varcato la linea di porta e gol assegnato all'eterno Andrea Ferretti. Nella ripresa la gara diventa frenetica dalla mezz'ora in poi. Sollaku in mezzo per Filippo Bertolotti che si gira come meglio non avrebbe potuto e la mette sotto la traversa. Sembra il gol da play off e invece c'è ancora da sudare, perchè il Borgo San Donnino la pareggia subito. Sul cross da sinistra Bongiorni di testa non sono trascorsi nemmeno due minuti. Tutto da rifare quando il tempo stringe. Al minuto 90 arriva il timbro sull'obiettivo dell'uomo più atteso. Grandi meriti a Deme che vola sulla destra, servizio per Haruna, che in spaccata offre a Nicholas D'Este la palla dei play off. Sono 13 in campionato per il centroavanti che trascina i compagni in post season. Grande festa in campo e negli spogliatoi, per un obiettivo impensabile ad inizio stagione per una neopromossa. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Borgo San Donnino 3-2







