Il Victor San Marino ai rigori passa il turno di Coppa Italia

Il Victor San Marino stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia. I titani hanno battuto ai calci di rigore (8-7) il Tropical Coriano nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza e Promozione – Memorial “Maurizio Minetti”. Prima buona occasione per il Tropical Coriano con Pigozzi che serve un assist a Canini, De Queiroz con i tempi giusti interviene e libera. Punizione Alessandro Tosi, in gol domenica con la Comacchiese, fuori di poco. Insistono gli uomini di Cassani, azione in linea Marra, Sabba, Gramellini anticipato nel momento della conclusione. Primo tempo con il Victor in evidenza, arrivano tanti palloni in area ma manca lo spunto vincente. Ci prova Buda da fuori, blocca Bascucci. Tropical che va anche in gol quando, Anastasi opera una sorta di tiro-cross, Forti non trattiene, Perazzini mette dentro, ma il direttore di gara Zampa di Cesena annulla per carica sul portiere. Lombardi inserisce un pallone in area, Marra colpisce il pallone in qualche modo, pensando di essere in fuorigioco palla fuori, era tutto buono. Mantovani per Marra diagonale vincente, ma in questo caso l'arbitro annulla per posizione irregolare. La grande opportunità per il Tropical a fine primo tempo: su calcio di punizione dalla destra, Bartolucci con il destro da non più di due metri, Forti risponde e si resta sullo 0-0. Nella ripresa succede poco e così le due squadre dopo il 90° vanno direttamente ai calci di rigore. Per il Tropical sbagliano Vagnarelli, Canini, e Bartoli. Per il Victor Tosi e Dioh. Morelli realizza quello decisivo. All'Acquaviva Stadium Victor San Marino batte Tropical Coriano 8-7 ai calci di rigore. Domenica sempre in casa terza di campionato contro il Medicina Fossatone.